В Париже ограбили Лувр

В центре Парижа ограбили знаменитый музей Лувр, правоохранители находятся на месте событий.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 19 октября, произошло ограбление в одном из самых известных в мире музеев в центре французской столицы. Инцидент произошел во время открытия.

Министр культуры Франции заявил, что пострадавших нет.

"Я нахожусь на месте происшествия вместе с работниками музея и полицией. Ведется расследование", – заявил он.

Пока неизвестно, было ли похищено что-либо из музея. В настоящее время музей закрыт для посетителей.

Прошлой осенью вооруженные люди ограбили музей во французском Паре-ле-Моньяль и похитили драгоценности на миллионы евро из работы известного парижского ювелира Жозефа Шоме, которая является национальным достоянием.

В октябре 2025 года четверо человек, подозреваемых в ограблении музея, посвященного бывшему президенту Франции Жаку Шираку, были взяты под стражу.