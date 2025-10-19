МВД Франции: ограбление Лувра длилось 7 минут

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "большое ограбление" Лувра осуществили за 7 минут.

Его слова цитирует Le Parisien, пишет "Европейская правда".

Нуньес заявил, что "большое ограбление", которое произошло 19 октября в центре французской столицы, длилось 7 минут.

Он подтвердил, что "лица проникли снаружи, используя подъемник". По его словам, они похитили "ювелирные изделия неоценимой стоимости".

По словам бывшего начальника парижской полиции, это была "очевидно команда, которая хорошо подготовилась". Он отметил, что окна были разрезаны "диском".

Как писала газета, неизвестные могли похитить девять предметов из коллекции драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице, среди которых были ожерелье, брошь и диадема.