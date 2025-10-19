Ексміністр культури Точицький починає дипломатичну місію у Раді Європи

Колишній міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький у неділю повідомив, що прибув до Страсбурга, де працюватиме послом України при Раді Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

За словами Точицького, як постійний представник при Раді Європи він продовжить "системну роботу України в цій Організації, яка від перших днів повномасштабної війни послідовно підтримує нашу державу".

Він додав, що перед відрядженням зустрівся з главою МЗС Андрієм Сибігою та обговорив "міжурядовий трек, який ухвалює рішення, що безпосередньо впливають на життя людей у воєнний час".

Ідеться зокрема про захист прав постраждалих, просування реформ, створення міжнародних механізмів відповідальності за агресію і повернення українських дітей.

Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького постійним представником України при Раді Європи у серпні 2025 року – через майже рік роботи міністром культури та стратегічних комунікацій в уряді Дениса Шмигаля.

Точицький уже обіймав посаду посла в Раді Європи в 2010–2016 роках. Після цього він працював на керівних дипломатичних посадах, зокрема – з 2016 по 2021 рік був послом України у Бельгії та за сумісництвом представником України при ЄС.

З вересня 2021 року по квітень 2024 року Точицький був заступником глави МЗС, а з квітня по вересень 2024 року – заступником глави Офісу президента України.