Экс-министр культуры Точицкий начинает дипломатическую миссию в Совете Европы

Бывший министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий в воскресенье сообщил, что прибыл в Страсбург, где будет работать послом Украины при Совете Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

По словам Точицкого, в качестве постоянного представителя при Совете Европы он продолжит "системную работу Украины в этой организации, которая с первых дней полномасштабной войны последовательно поддерживает наше государство".

Он добавил, что перед командировкой встретился с главой МИД Андреем Сибигой и обсудил "межправительственный трек, который принимает решения, непосредственно влияющие на жизнь людей в военное время".

Речь идет, в частности, о защите прав пострадавших, продвижении реформ, создании международных механизмов ответственности за агрессию и возвращении украинских детей.

Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого постоянным представителем Украины при Совете Европы в августе 2025 года – спустя почти год работы министром культуры и стратегических коммуникаций в правительстве Дениса Шмыгаля.

Точицкий уже занимал должность посла в Совете Европы в 2010–2016 годах. После этого он работал на руководящих дипломатических должностях, в частности – с 2016 по 2021 год был послом Украины в Бельгии и по совместительству представителем Украины при ЕС.

С сентября 2021 года по апрель 2024 года Точицкий был заместителем главы МИД, а с апреля по сентябрь 2024 года – заместителем главы Офиса президента Украины.