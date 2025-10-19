Саркозі каже, що не боїться вʼязниці

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який у вівторок почне відбувати увʼязнення у справі про фінансування передвиборчої кампанії 2007 року, сказав, що "не боїться вʼязниці".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю La Tribune Dimanche.

Саркозі сказав, що сприймає майбутнє увʼязнення як "новий розділ" у своєму житті.

"Я не боюся в'язниці. Я буду тримати голову високо піднятою навіть перед воротами в'язниці Сант", – додав він.

Колишній французький президент сказав в інтервʼю, що не хоче скаржитися чи викликати жалість під час ув'язнення. За інформацією La Tribune Dimanche, він планує провести час у в'язниці, пишучи книгу.

25 вересня Ніколя Саркозі був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення у межах справи про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії. Він почне відбувати покарання з 21 жовтня у вʼязниці Сант у 16-му окрузі Парижа.

Саркозі, перший експрезидент в сучасній історії Франції, який був засуджений до в'язниці, наполягає на своїй невинуватості і опротестував рішення про ув'язнення, очікуючи на результати апеляції.

Але паризький суд постановив, що вирок набуває чинності негайно, а не призупинив його до апеляції, посилаючись на "серйозність порушення громадського порядку, спричиненого злочином".