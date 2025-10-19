Саркози говорит, что не боится тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози, который во вторник начнет отбывать наказание по делу о финансировании предвыборной кампании 2007 года, сказал, что "не боится тюрьмы".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью La Tribune Dimanche.

Саркози сказал, что воспринимает предстоящее заключение как "новый раздел" в своей жизни.

"Я не боюсь тюрьмы. Я буду держать голову высоко поднятой даже перед воротами тюрьмы Сант", – добавил он.

Бывший французский президент сказал в интервью, что не хочет жаловаться или вызывать жалость во время заключения. По информации La Tribune Dimanche, он планирует провести время в тюрьме, писая книгу.

25 сентября Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения в рамках дела о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии. Он начнет отбывать наказание с 21 октября в тюрьме Сант в 16-м округе Парижа.

Саркози, первый экс-президент в современной истории Франции, который был приговорен к тюремному заключению, настаивает на своей невиновности и опротестовал решение о заключении, ожидая результатов апелляции.

Но парижский суд постановил, что приговор вступает в силу немедленно, а не приостановил его до апелляции, сославшись на "серьезность нарушения общественного порядка, вызванного преступлением".