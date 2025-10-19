Сікорський порадив обуреному Ірану зайнятись "відродженням перської цивілізації"

Міністри закордонних справ Ірану та Польщі обмінялись любʼязностями польською мовою у звʼязку з участю Радослава Сікорського у виставці іранського "Шахеда" в парламенті Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю глава іранського МЗС Аббас Аракчі розкритикував експонування "Шахеда" в британському парламенті, назвавши це "жалюгідною сценою, інсценованою лобі Ізраїлю та його спонсорами".

"Особи, ворожі до дружніх відносин між Іраном та Європою, намагаються створювати вигадані наративи, які не відображають історичних зв'язків, зокрема між Іраном та Польщею", – написав польською Аракчі на Х.

Польський візаві на тому ж Х назвав "приємним" той факт, що очільник дипломатії Ірану заговорив його рідною мовою, "але краще було б не продавати Росії дрони та ліцензії на їх виробництво під час агресії проти України".

"Бажаю іранському народу, щоб їхній уряд замість експорту ісламської революції та збагачення урану зайнявся відродженням перської цивілізації, яка колись дивувала світ", – додав Сікорський.

У вівторок на виставці в британському парламенті, організованій американською організацією активістів United Against Nuclear Iran, було представлено іранський дрон Shahed-136, запущений Росією проти України.

У презентації брав участь віцепремʼєр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, через що іранське МЗС викликало главу польського посольства для висловлення протесту.