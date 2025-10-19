Сикорский посоветовал возмущенному Ирану заняться "возрождением персидской цивилизации"

Министры иностранных дел Ирана и Польши обменялись любезностями на польском языке в связи с участием Радослава Сикорского в выставке иранского "Шахеда" в парламенте Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье глава иранского МИД Аббас Аракчи раскритиковал экспонирование "Шахеда" в британском парламенте, назвав это "жалкой сценой, инсценированной лобби Израиля и его спонсорами".

"Лица, враждебные дружественным отношениям между Ираном и Европой, пытаются создавать вымышленные нарративы, которые не отражают исторических связей, в частности между Ираном и Польшей", – написал на польском Аракчи на Х.

Польский визави на том же Х назвал "приятным" тот факт, что глава дипломатии Ирана заговорил на его родном языке, "но лучше бы не продавать России дроны и лицензии на их производство во время агрессии против Украины".

"Желаю иранскому народу, чтобы их правительство вместо экспорта исламской революции и обогащения урана занялось возрождением персидской цивилизации, которая когда-то удивляла мир", – добавил Сикорский.

Во вторник на выставке в британском парламенте, организованной американской организацией активистов United Against Nuclear Iran, был представлен иранский дрон Shahed-136, запущенный Россией против Украины.

В презентации участвовал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, из-за чего иранский МИД вызвал главу польского посольства для выражения протеста.