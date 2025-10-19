У Косово відбулись затримання у справі про вбивство посадовця місії ЄС у 2013 році

Спеціальна прокуратура Косова повідомила про проведення в неділю операції в містах Звечан та Зубін-Потік на півночі країни у справі про вбивство співробітника Місії ЄС з питань верховенства права в Косово (EULEX) у 2013 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Операція в двох муніципалітетах на півночі Косова, де проживає переважно сербське населення, розпочалася рано вранці 19 жовтня і тривала кілька годин.

Спеціальна прокуратура Косова сказала, що під час обшуків за сімома адресами в Зубін-Потоці та двома у Звечані було вилучено дві одиниці зброї, боєприпаси, одяг з націоналістичним змістом, біноклі, документи та інші докази.

Також було затримано сімох людей за підозрою у злочинах "створення загрози персоналу ООН або персоналу, пов'язаному з ним, вбивства з обтяжувальними обставинами та нападу на посадову особу під час виконання службових обов'язків", додала прокуратура.

Управління з питань Косова уряду Сербії в неділю назвало операцію продовженням "жорстоких фізичних і юридичних репресій проти сербського народу", покликаних "залякати і викликати заворушення серед сербських сімей, які проживають у цьому районі протягом десятиліть".

У вересні 2013 року два автомобілі місії EULEX потрапили в засідку в районі Звечан. У результаті загинув громадянин Литви Аудріус Шенавічюс, а двоє його колег отримали поранення.

Останніми роками напруженість у чотирьох муніципалітетах на півночі Косова з переважно сербським населенням зростає, і Сербія неодноразово критикувала операції, здійснювані поліцією Косова в цьому районі.

Читайте також: Косово голосує за вихід з кризи: чому місцеві вибори стали шансом на порозуміння.