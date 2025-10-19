В Косово произошли задержания по делу об убийстве чиновника миссии ЕС в 2013 году

Специальная прокуратура Косово сообщила о проведении в воскресенье операции в городах Звечан и Зубин-Потик на севере страны по делу об убийстве сотрудника Миссии ЕС по вопросам верховенства права в Косово (EULEX) в 2013 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Операция в двух муниципалитетах на севере Косово, где проживает преимущественно сербское население, началась рано утром 19 октября и длилась несколько часов.

Специальная прокуратура Косово сообщила, что во время обысков по семи адресам в Зубин-Потоце и двум в Звечане были изъяты две единицы оружия, боеприпасы, одежда с националистическим содержанием, бинокли, документы и другие доказательства.

Также были задержаны семь человек по подозрению в преступлениях "создание угрозы персоналу ООН или персоналу, связанному с ним, убийство с отягчающими обстоятельствами и нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей", добавила прокуратура.

Управление по вопросам Косово правительства Сербии в воскресенье назвало операцию продолжением "жестоких физических и юридических репрессий против сербского народа", призванных "запугать и вызвать беспорядки среди сербских семей, проживающих в этом районе на протяжении десятилетий".

В сентябре 2013 года два автомобиля миссии EULEX попали в засаду в районе Звечана. В результате погиб гражданин Литвы Аудриус Шенавичюс, а двое его коллег получили ранения.

В последние годы напряженность в четырех муниципалитетах на севере Косово с преимущественно сербским населением растет, и Сербия неоднократно критиковала операции, проводимые полицией Косово в этом районе.

