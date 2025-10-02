В G7 договорились усилить давление на экспорт нефти РФ – в частности, говорят о тарифах

Министры финансов стран G7 договорились усилить давление на экспорт российской нефти, которая является основным источником доходов РФ.

Об этом говорится в коммюнике министров, принятом 1 октября, сообщает "Европейская правда".

Министры отметили, что сейчас настало время максимально усилить давление на экспорт российской нефти.

"Мы будем направлять действия против тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти после вторжения в Украину, а также против тех, кто способствует обходу ограничений", – говорится в коммюнике.

Они также добавили, что договорились о важности торговых мер, в частности тарифов и запретов на импорт и экспорт, в своих усилиях перекрыть поступления российских доходов.

"Мы будем принимать конкретные меры для существенного сокращения с перспективой постепенного отказа от наших остаточных импортов из России, в частности импорта углеводородов. Мы также серьезно рассматриваем возможность торговых мер и других ограничений в отношении стран и субъектов, которые помогают финансировать военные усилия России, в частности в отношении нефтепродуктов, произведенных из российской нефти", – добавили в коммюнике.

Эти действия усилят давление на Россию благодаря скоординированным экономическим и финансовым мерам, заявили министры G7.

Ранее СМИ сообщали, что страны "Группы семи" приблизились к договоренности о "значительном усилении" санкций против России из-за ее нежелания прекратить полномасштабную войну против Украины.

Напомним, Европейская комиссия 19 сентября утвердила предложение о новом, 19-м пакете санкций Евросоюза против России.

