Зеленский о дальнобойных ракетах от США: посмотрим, это зависит от Трампа

Президент Владимир Зеленский в четверг заявил, что решение о передаче дальнобойных ракет США Украине зависит от президента Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Зеленский комментировал возможность поставки администрацией Трампа ракет, которые могут поражать цели глубоко в тылу российской территории.

"Мы говорили с Соединенными Штатами, мы очень благодарны президенту Трампу за этот диалог. В прошлый раз у нас была очень хорошая встреча, очень продуктивный диалог. Мы говорили о дальнобойных ракетах, дальнобойном оружии. Мы говорили об этом. Так что посмотрим. Это зависит от его решения", – ответил глава государства журналистам.

Зеленский на прошлой неделе намекнул, что попросил президента США Трампа о предоставлении Tomahawk.

Вице-президент Джей Ди Венс заявил в воскресенье в эфире Fox News, что США рассматривают просьбу Украины.

По данным WSJ, США предоставят Украине разведданные для нанесения ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России.

Также издание сообщило, что, кроме поставки ракет Tomahawk, администрация США рассматривает возможность поставки ракет Barracuda.