Зеленський про допомогу Данії у захисті від дронів: "Ми не стоятимемо осторонь"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не стоятиме осторонь та допомагатиме таким країнам, як Данія, захиститись від невідомих дронів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, прибувши у четвер на саміт Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

Зеленський наголосив на цінності українського досвіду у протидії російським дронам, коли згадав про нові виклики, з якими нині зіткнулись країни Європи, зокрема, Данія.

"Європа справді зіткнулася з загрозами дронів. Україна має відповідний досвід у цьому – можливо, найбільший у світі – через війну. І звичайно, ми не будемо стояти осторонь, і, звичайно, ми підтримаємо Данію, тому що вони – наші справжні друзі", – сказав президент.

Окремо у соцмережі Х він написав, що Україна неодноразово пропонувала європейцям спільну, інтегровану систему захисту неба.

"Досвід українських фахівців та українські технології мають стати важливою частиною ініціативи Євросоюзу "Стіна дронів", – зазначив глава держави.

Президент повідомив, що зараз у Данії перебуває сильна група українських військових, які допомагають данським колегам.

Як відомо, минулого тижня біля важливої інфраструктури Данії та військових об’єктів кілька разів помічали присутність загадкових БпЛА неназваного типу. Через них зупиняли роботу аеропортів (детально про це – у статті Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО).

Після того у Копенгагені заявили про плани терміново покращувати свої спроможності для протидії безпілотникам, у тому числі задумалися про дрони-перехоплювачі.

Неофіційно повідомляли, що командування Збройних сил Данії після інцидентів видало таємне розпорядження про мобілізацію частини резервістів, а НАТО посилює патрулювання у Балтійському морі.