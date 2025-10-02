Зеленский о помощи Дании в защите от дронов: "Мы не будем стоять в стороне"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет стоять в стороне и будет помогать таким странам, как Дания, защититься от неизвестных дронов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, прибыв в четверг на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Зеленский отметил ценность украинского опыта в противодействии российским дронам, когда вспомнил о новых вызовах, с которыми сейчас столкнулись страны Европы, в частности, Дания.

"Европа действительно столкнулась с угрозами дронов. Украина имеет соответствующий опыт в этом – возможно, самый большой в мире – из-за войны. И конечно, мы не будем стоять в стороне, и, конечно, мы поддержим Данию, потому что они – наши настоящие друзья", – сказал президент.

Отдельно в соцсети Х он написал, что Украина неоднократно предлагала европейцам общую, интегрированную систему защиты неба.

"Опыт украинских специалистов и украинские технологии должны стать важной частью инициативы Евросоюза "Стена дронов", – отметил глава государства.

Президент сообщил, что сейчас в Дании находится сильная группа украинских военных, которые помогают датским коллегам.

Как известно, на прошлой неделе возле важной инфраструктуры Дании и военных объектов несколько раз замечали присутствие загадочных БпЛА неназванного типа. Из-за них останавливали работу аэропортов (подробно об этом – в статье Дания под атакой: как дроны добрались до стратегических объектов и как ответит страна НАТО).

После того в Копенгагене заявили о планах срочно улучшать свои возможности для противодействия беспилотникам, в том числе задумались о дронах-перехватчиках.

Неофициально сообщалось, что командование Вооруженных сил Дании после инцидентов выдало тайное распоряжение о мобилизации части резервистов, а НАТО усиливает патрулирование в Балтийском море.