Великобритания и Германия созывают "Рамштайн" на 15 октября

В среду, 15 октября, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Отметим, в тот же день в штаб-квартире Альянса состоится встреча министров обороны стран НАТО.

Предыдущее заседание формата "Рамштайн" состоялось 9 сентября в Лондоне.

На нем, в частности, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину.

А министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.

Формат "Рамштайн" был основан в марте 2022 года Соединенными Штатами как платформа координации военной помощи Украине с участием более 50 государств.

После прихода к власти в США Дональда Трампа координацией встреч в формате "Рамштайн" занялись Великобритания и Германия.