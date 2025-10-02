Четыре человека пострадали в результате нападения возле синагоги Манчестера

Четыре человека получили ранения в результате нападения с использованием автомобиля и ножа возле синагоги в Манчестере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Инцидент произошел в день Йом Кипур – самый священный день в еврейском религиозном календаре.

В 9:31 по местному времени полиция получила сообщение об автомобиле, наехавшем на людей, и мужчине, раненом ножом, возле синагоги, расположенной в северной части Манчестера.

Полиция вскоре объявила о серьезном инциденте и направила к месту происшествия сотрудников с оружием.

Когда на место происшествия прибыли парамедики, они обнаружили четырех раненых людей. По данным полиции, ранения были причинены автомобилем и ножом.

Один человек был ранен из огнестрельного оружия – полиция считает, что им является преступник

По словам мэра Манчестера Энди Бернема, "считается", что преступник погиб. В то же время в интервью BBC он отметил, что эта информация еще не подтверждена. Ему также сообщили, что "немедленная опасность, кажется, миновала"

Несмотря на это, общественности рекомендуют избегать этого района, пока полиция расследует инцидент.

Напомним, недавно в Германии начали расследование из-за вывески на магазине "евреям вход воспрещен".

За несколько дней до этого канцлер Германии Фридрих Мерц во время повторного открытия синагоги в Мюнхене заявил о решимости бороться с антисемитизмом в стране.