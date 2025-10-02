У Придністров’ї запровадили режим економії газу

У Придністров’ї на півтора тижня запровадили режим економії газу, водночас уточнивши, що загрози знеструмлення домогосподарств і соціальної інфраструктури немає.

Як пише "Європейська правда", такі заяви де-факто влади регіону поширили на офіційному каналі "Первый Приднестровский".

2 жовтня у Тирасполі повідомили, що у регіоні на півтора тижня запроваджується режим економії газу.

Так званий "перший віцепрем’єр" Сергєй Оболоник пояснив це "несприятливими зовнішніми обставинами, пов’язаними з необхідністю відновлення фінансового потоку допомоги Російської Федерації".

Він зазначив, що звичайні мешканці не мають відчути ніяких проблем.

"У пріоритетному порядку буде виробництво електроенергії для населення, побутових та гуманітарних потреб. Після завершення цього періоду усі споживачі та потреби Придністров’я будуть забезпечуватись газом у нормальному режимі. Я маю на увазі і промислових споживачів, і комерційних, і роботу теплоенергетики у порядку, встановленому для початку опалювального сезону", – заявив Оболоник.

Він запевнив, що Росія "робить усе, щоб Придністров’я зустріло зиму з необхідним об’ємом газу".

Нагадаємо, після інспірованої Москвою "газової кризи" для Придністров’я взимку 2025 року Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я на кредитні гроші Росії.

Перед тим Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.

Постачання російського газу до Придністров’я забезпечується за заплутаною непрозорою схемою, посередником виступає компанія, зареєстрована в ОАЕ.

"ЄвроПравда" розповідала про ці події у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.