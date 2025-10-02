В Приднестровье ввели режим экономии газа

В Приднестровье на полторы недели ввели режим экономии газа, одновременно уточнив, что угрозы обесточивания домохозяйств и социальной инфраструктуры нет.

Как пишет "Европейская правда", такие заявления де-факто власти региона распространили на официальном канале "Первый Приднестровский".

2 октября в Тирасполе сообщили, что в регионе на полторы недели вводится режим экономии газа.

Так называемый "первый вице-премьер" Сергей Оболоник объяснил это "неблагоприятными внешними обстоятельствами, связанными с необходимостью восстановления финансового потока помощи Российской Федерации".

Он отметил, что обычные жители не должны почувствовать никаких проблем.

"В приоритетном порядке будет производство электроэнергии для населения, бытовых и гуманитарных нужд. После завершения этого периода все потребители и потребности Приднестровья будут обеспечиваться газом в нормальном режиме. Я имею в виду и промышленных потребителей, и коммерческих, и работу теплоэнергетики в порядке, установленном для начала отопительного сезона", – заявил Оболоник.

Он заверил, что Россия "делает все, чтобы Приднестровье встретило зиму с необходимым объемом газа".

Напомним, после инспирированного Москвой "газового кризиса" для Приднестровья зимой 2025 года Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье на кредитные деньги России.

Перед тем Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса, которые готовы были предоставить с рядом экономических и политических условий.

Поставки российского газа в Приднестровье обеспечивается по запутанной непрозрачной схеме, посредником выступает компания, зарегистрированная в ОАЭ.

"ЕвроПравда" рассказывала об этих событиях в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев позволил пускать российский газ в Тирасполь.