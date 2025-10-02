Макрон підтримав знищення невідомих дронів

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що дрони, які порушують європейський повітряний простір, "можуть бути знищені".

Про це, як пише "Європейська правда", заявив французький лідер у четвер на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

"Дуже важливо мати чітке послання. Дрони, які порушують наші кордони, становлять серйозну загрозу. Вони можуть бути знищені, і крапка", – наголосив він під час саміту глав держав і урядів.

Нагадаємо, у вересні над військовою базою Мурмелон-ле-Гран на півночі Франції фіксували польоти неідентифікованих безпілотників.

30 вересня Військово-морські сили Франції заявили, що влада розслідує ймовірне порушення з боку нафтового танкера Boracay під прапором Беніну – судна, яке вважають судном "тіньового флоту" РФ.

У ЗМІ зʼявилась версія, що Boracay може бути повʼязаний із інцидентами з безпілотниками, які в останні дні фіксували над Данією, бо судно проходило повз її берег.

Сьогодні стало відомо, що французькі правоохоронці затримали двох членів екіпажу танкера Boracay.

Раніше видання Spiegel писало, що німецька влада розслідує підозру про те, що БпЛА навмисно пролетів над важливими об'єктами критичної інфраструктури у землі Шлезвіг-Гольштайн наприкінці минулого тижня, щоб обстежити їх.