Макрон поддержал уничтожение неизвестных дронов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что дроны, нарушающие европейское воздушное пространство, "могут быть уничтожены".

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил французский лидер в четверг на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Очень важно иметь четкое послание. Дроны, которые нарушают наши границы, представляют серьезную угрозу. Они могут быть уничтожены, и точка", – подчеркнул он во время саммита глав государств и правительств.

Напомним, в сентябре над военной базой Мурмелон-ле-Гран на севере Франции фиксировали полеты неидентифицированных беспилотников.

30 сентября Военно-морские силы Франции заявили, что власти расследуют возможное нарушение со стороны нефтяного танкера Boracay под флагом Бенина – судна, которое считают судном "теневого флота" РФ.

В СМИ появилась версия, что Boracay может быть связан с инцидентами с беспилотниками, которые в последние дни фиксировали над Данией, потому что судно проходило мимо ее берега.

Сегодня стало известно, что французские правоохранители задержали двух членов экипажа танкера Boracay.

Ранее издание Spiegel писало, что немецкие власти расследуют подозрение о том, что БПЛА намеренно пролетел над важными объектами критической инфраструктуры в земле Шлезвиг-Гольштейн в конце прошлой недели, чтобы обследовать их.