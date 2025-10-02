Люди, яких російське інформагентство ТАСС відправило до Австрії після позбавлення акредитації попередніх кореспондентів через підозри у шпигунстві, ймовірно також є шпигунами Служби зовнішньої розвідки (СВР).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розслідуванні The Insider.

Понад рік ТАСС не мали кореспондентів у Відні після того, як у червні минулого року попередніх двох, Івана Попова та Аріну Давидян, запідозрили у шпигунстві та позбавили акредитації.

Зібрана виданням інформація вказує на те, що призначені замість них Ольга Кукла і Максим Черевик, які приїхали до Відня у серпні – також працюють на СВР.

Як зазначають у розслідуванні, виникають підозри, чому саме цих людей несподівано обрали кореспондентами. Зокрема, такі питання виникають щодо Ольги, яка закінчувала "МГИМО" за енергетичною спеціальністю, стажувалася у "Новатеку", "Газпромі" й "Транснєфті", потім працювала у "Новатеку" – і без жодного досвіду у ЗМІ потрапила в ТАСС.

Черевик, на відміну від неї, все ж мав певний досвід в інформагентстві. Його кар’єрний шлях схожий – міжнародні економічні відносини у МГИМО, стажування у "Роснєфті", та робота кореспондентом ТАСС у Пекіні (втім, там з його ім’ям знайшли аж чотири новини).

Також розслідування з’ясувало, що перед від’їздом до Австрії Кукла й Черевик дев’ять разів замовляли піцу за адресою на вулиці Таруській, яку вваажають "пропискою" в/ч 28178 СВР і де проживають 220 родин офіцерів зовнішньої розвідки та деякі працівники російських пропагандистських ресурсів.

Конкретну квартиру, куди викликали доставку, вважають конспіративною квартирою СВР – призначеною для підготовки агентів перед тим, як вони поїдуть виконувати завдання під прикриттям.

Окрім того, з номера, який використовує Черевик, замовляли доставки на вулицю Ясногорську у будинок, де теж видавали відомчі квартири.

Також вдалося з’ясувати, що невдовзі перед від’їздом до Австрії Черевик контактував зі Світланою Стрєлковою, яка, як вважають, шпигувала "під прикриттям" Аерофлоту у Німеччині, а потім стала викладачкою в Академії СВР і вважається блискучим знавцем німецькомовних країн Європи.

Як зазначають, Австрія і Відень здавна є пріоритетною локацією для російських спецслужб, оскільки там розташовані десятки штаб-квартир важливих міжнародних організацій.

Нагадаємо, Росія після вигнання згаданих двох кореспондентів ТАСС позбавила акредитації двох австрійських журналісток.