Росія менш як за місяць удруге виганяє австрійську журналістку

Міністерство закордонних справ Росії вирішило забрати акредитацію в шеф-кореспондентки московського бюро австрійського мовника ORF Кароли Шнайдер.

Про це, як пише "Європейська правда", російське МЗС повідомило в середу, 26 червня.

Шнайдер викликали до будівлі зовнішньополітичного відомства Росії, наказали "здати акредитаційне посвідчення і найближчим часом покинути територію Російської Федерації".

Москва обґрунтовує такий крок рішенням Австрії не продовжувати дозвіл на перебування очільниці кореспондентського пункту агентства ТАСС у Відні Аріни Давідян, що вона назвала "продовженням дискримінації представників російських ЗМІ в Австрії".

Реклама:

"Зазначено, що в разі перегляду Віднем рішення щодо Давідян акредитація Шнайдер може бути відновлена", – додали в російському МЗС.

Менш як три тижні тому Росія позбавила акредитації журналістку телеканалу ORF Марії Кніпс-Віттінг у відповідь на вислання з Відня пропагандиста ТАСС Івана Попова.

За даними австрійських ЗМІ, Попова вирішили вислати через "негативну оцінку" австрійських спецслужб, які вважають його співробітником російської Служби зовнішньої розвідки.

Минулого року через звинувачення у шпигунстві з Австрії були вислані чотири російські "дипломати", на початку цього року вислали ще двох.