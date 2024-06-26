Росія менш як за місяць удруге виганяє австрійську журналістку
Міністерство закордонних справ Росії вирішило забрати акредитацію в шеф-кореспондентки московського бюро австрійського мовника ORF Кароли Шнайдер.
Про це, як пише "Європейська правда", російське МЗС повідомило в середу, 26 червня.
Шнайдер викликали до будівлі зовнішньополітичного відомства Росії, наказали "здати акредитаційне посвідчення і найближчим часом покинути територію Російської Федерації".
Москва обґрунтовує такий крок рішенням Австрії не продовжувати дозвіл на перебування очільниці кореспондентського пункту агентства ТАСС у Відні Аріни Давідян, що вона назвала "продовженням дискримінації представників російських ЗМІ в Австрії".
"Зазначено, що в разі перегляду Віднем рішення щодо Давідян акредитація Шнайдер може бути відновлена", – додали в російському МЗС.
Менш як три тижні тому Росія позбавила акредитації журналістку телеканалу ORF Марії Кніпс-Віттінг у відповідь на вислання з Відня пропагандиста ТАСС Івана Попова.
За даними австрійських ЗМІ, Попова вирішили вислати через "негативну оцінку" австрійських спецслужб, які вважають його співробітником російської Служби зовнішньої розвідки.
Минулого року через звинувачення у шпигунстві з Австрії були вислані чотири російські "дипломати", на початку цього року вислали ще двох.