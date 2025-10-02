Люди, которых российское информагентство ТАСС отправило в Австрию после лишения аккредитации предыдущих корреспондентов из-за подозрений в шпионаже, вероятно, также являются шпионами Службы внешней разведки (СВР).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании The Insider.

Более года ТАСС не имели корреспондентов в Вене после того, как в июне прошлого года предыдущих двух, Ивана Попова и Арину Давидян, заподозрили в шпионаже и лишили аккредитации.

Собранная изданием информация указывает на то, что назначенные вместо них Ольга Кукла и Максим Черевик, которые приехали в Вену в августе – также работают на СВР.

Как отмечают в расследовании, возникают подозрения, почему именно этих людей неожиданно выбрали корреспондентами. В частности, такие вопросы возникают по Ольге, которая заканчивала МГИМО по энергетической специальности, стажировалась в "Новатэк", "Газпроме" и „Транснефти", затем работала в "Новатэк" – и без всякого опыта в СМИ попала в ТАСС.

Черевик, в отличие от нее, все же имел определенный опыт в информагентстве. Его карьерный путь похож – международные экономические отношения в МГИМО, стажировка в "Роснефти" и работа корреспондентом ТАСС в Пекине (впрочем, там с его именем нашли аж четыре новости).

Также расследование выяснило, что перед отъездом в Австрию Кукла и Черевик девять раз заказывали пиццу по адресу на улице Тарусской, которую считают "пропиской" в/ч 28178 СВР и где проживают 220 семей офицеров внешней разведки и некоторые работники российских пропагандистских ресурсов.

Конкретную квартиру, куда вызвали доставку, считают конспиративной квартирой СВР – предназначенной для подготовки агентов перед тем, как они поедут выполнять задания под прикрытием.

Кроме того, с номера, который использует Черевик, заказывали доставки на улицу Ясногорскую в дом, где тоже выдавали ведомственные квартиры.

Также удалось выяснить, что вскоре перед отъездом в Австрию Черевик контактировал со Светланой Стрелковой, которая, как считают, шпионила "под прикрытием" Аэрофлота в Германии, а затем стала преподавательницей в Академии СВР и считается блестящим знатоком немецкоязычных стран Европы.

Как отмечают, Австрия и Вена издавна является приоритетной локацией для российских спецслужб, поскольку там расположены десятки штаб-квартир важных международных организаций.

Напомним, Россия после изгнания упомянутых двух корреспондентов ТАСС лишила аккредитации двух австрийских журналисток.