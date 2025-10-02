13 жовтня Рада ЄС має ухвалити рішення про перегляд тарифних квот, встановлених для окремих товарних ліній агроекспорту України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила народна депутатка, голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа під час третього щорічного експортного форуму "Український експорт: крізь терни до ЄС", співорганізатором якого виступає "Європейська правда".

"Нові квоти, що будуть встановлені за 21 з 34 експортних позицій (за якими діє квотування. – Ред.) будуть перевищувати максимальні обсяги експорту, які Україна мала за час дії автономних торгівельних преференцій", – повідомила вона.

За словами депутатки, питання перегляду квот буде розглядатися 13 жовтня на засіданні Ради ЄС. "І, як очікуються, це рішення набуде чинності через 15 днів після ухвалення", – додала Підласа.

Про готовність ЄС до такого перегляду заявив і заступник голови представництва ЄС в Україні Гедимінас Навіцкас, який зауважив, що це не він оприлюднив дату ухвалення рішення. "Планується нова угода щодо додаткових квот – і це є ознакою більш преференційного ставлення до України", – підтвердив він.

В уряді раніше вже повідомляли про намір встановити підвищені розміри квот. Торговий представник України Тарас Качка повідомив про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з ЄС, яку погодили наприкінці червня 2025 року.

Йдеться про так звані "нульові тарифні квоти", тобто про обсяги імпорту з України чутливих товарів, для яких діятиме нульове мито, тобто умови вільної торгівлі. Після їхнього перевищення експорт лишається дозволеним, але діють загальні тарифи, як і для інших держав.

Тарас Качка деталізував, що для низки видів продукції розмір квот збільшиться від показників 2021 року таким чином:

Товарна позиція Зростання квоти на мед 583,3% цукор 500% оброблений крохмаль 500% ячмінна січка та крупа;

зернові, оброблені іншим чином 435,8% висівки, лузга та залишки 386% сухе молоко 308% яйця 300% солод 250% оброблені томати 250% перероблені цукрові продукти 250% крохмалі 244% вершкове масло 233,3% овес 192,5% кукурудза 153% молоко, вершки, згущене молоко 150% часник 150% інші цукри 150% сік яблучний 150% продукти з обробленого вершкового масла 150% цукрова кукурудза 150% манітол-сорбітол 150% перероблені зернові продукти 150% цукрові сиропи 135% м’ясо птиці 133,3% пшениця 130% етанол 125% ячмінь 122,2%

Як повідомлялося, ЄС хоче подвоїти митний тариф на імпорт сталі до 50%.

Також Угорщина і Словаччина заявляють, що хочуть "кращого захисту фермерів" від українського імпорту.