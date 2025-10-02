Укр Рус Eng

Рада ЄС 13 жовтня змінить квоти для українського експорту – Підласа

Новини — Четвер, 2 жовтня 2025, 16:52 — Юрій Панченко, Олег Павлюк

13 жовтня Рада ЄС має ухвалити рішення про перегляд тарифних квот, встановлених для окремих товарних ліній агроекспорту України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила народна депутатка, голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа під час третього щорічного експортного форуму "Український експорт: крізь терни до ЄС", співорганізатором якого виступає "Європейська правда".

"Нові квоти, що будуть встановлені за 21 з 34 експортних позицій (за якими діє квотування. – Ред.) будуть перевищувати максимальні обсяги експорту, які Україна мала за час дії автономних торгівельних преференцій", – повідомила вона.

За словами депутатки, питання перегляду квот буде розглядатися 13 жовтня на засіданні Ради ЄС. "І, як очікуються, це рішення набуде чинності через 15 днів після ухвалення", – додала Підласа.

Про готовність ЄС до такого перегляду заявив і заступник голови представництва ЄС в Україні Гедимінас Навіцкас, який зауважив, що це не він оприлюднив дату ухвалення рішення. "Планується нова угода щодо додаткових квот – і це є ознакою більш преференційного ставлення до України", – підтвердив він.

В уряді раніше вже повідомляли про намір встановити підвищені розміри квот. Торговий представник України Тарас Качка повідомив про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з ЄС, яку погодили наприкінці червня 2025 року.

Йдеться про так звані "нульові тарифні квоти", тобто про обсяги імпорту з України чутливих товарів, для яких діятиме нульове мито, тобто умови вільної торгівлі. Після їхнього перевищення експорт лишається дозволеним, але діють загальні тарифи, як і для інших держав.

Тарас Качка деталізував, що для низки видів продукції розмір квот збільшиться від показників 2021 року таким чином:

Товарна позиція  Зростання квоти на
мед583,3%
цукор500%
оброблений крохмаль500%
ячмінна січка та крупа;
зернові, оброблені іншим чином		435,8%
висівки, лузга та залишки386%
сухе молоко308%
яйця300%
солод250%
оброблені томати250%
перероблені цукрові продукти250%
крохмалі244%
вершкове масло233,3%
овес192,5%
кукурудза153%
молоко, вершки, згущене молоко150%
часник150%
інші цукри150%
сік яблучний150%
продукти з обробленого вершкового масла150%
цукрова кукурудза150%
манітол-сорбітол150%
перероблені зернові продукти150%
цукрові сиропи135%
м’ясо птиці133,3%
пшениця130%
етанол125%
ячмінь122,2%

Як повідомлялося, ЄС хоче подвоїти митний тариф на імпорт сталі до 50%.

Також Угорщина і Словаччина заявляють, що хочуть "кращого захисту фермерів" від українського імпорту.

