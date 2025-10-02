Рада ЄС 13 жовтня змінить квоти для українського експорту – Підласа
13 жовтня Рада ЄС має ухвалити рішення про перегляд тарифних квот, встановлених для окремих товарних ліній агроекспорту України.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила народна депутатка, голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа під час третього щорічного експортного форуму "Український експорт: крізь терни до ЄС", співорганізатором якого виступає "Європейська правда".
"Нові квоти, що будуть встановлені за 21 з 34 експортних позицій (за якими діє квотування. – Ред.) будуть перевищувати максимальні обсяги експорту, які Україна мала за час дії автономних торгівельних преференцій", – повідомила вона.
За словами депутатки, питання перегляду квот буде розглядатися 13 жовтня на засіданні Ради ЄС. "І, як очікуються, це рішення набуде чинності через 15 днів після ухвалення", – додала Підласа.
Про готовність ЄС до такого перегляду заявив і заступник голови представництва ЄС в Україні Гедимінас Навіцкас, який зауважив, що це не він оприлюднив дату ухвалення рішення. "Планується нова угода щодо додаткових квот – і це є ознакою більш преференційного ставлення до України", – підтвердив він.
В уряді раніше вже повідомляли про намір встановити підвищені розміри квот. Торговий представник України Тарас Качка повідомив про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з ЄС, яку погодили наприкінці червня 2025 року.
Йдеться про так звані "нульові тарифні квоти", тобто про обсяги імпорту з України чутливих товарів, для яких діятиме нульове мито, тобто умови вільної торгівлі. Після їхнього перевищення експорт лишається дозволеним, але діють загальні тарифи, як і для інших держав.
Тарас Качка деталізував, що для низки видів продукції розмір квот збільшиться від показників 2021 року таким чином:
|Товарна позиція
|Зростання квоти на
|мед
|583,3%
|цукор
|500%
|оброблений крохмаль
|500%
|ячмінна січка та крупа;
зернові, оброблені іншим чином
|435,8%
|висівки, лузга та залишки
|386%
|сухе молоко
|308%
|яйця
|300%
|солод
|250%
|оброблені томати
|250%
|перероблені цукрові продукти
|250%
|крохмалі
|244%
|вершкове масло
|233,3%
|овес
|192,5%
|кукурудза
|153%
|молоко, вершки, згущене молоко
|150%
|часник
|150%
|інші цукри
|150%
|сік яблучний
|150%
|продукти з обробленого вершкового масла
|150%
|цукрова кукурудза
|150%
|манітол-сорбітол
|150%
|перероблені зернові продукти
|150%
|цукрові сиропи
|135%
|м’ясо птиці
|133,3%
|пшениця
|130%
|етанол
|125%
|ячмінь
|122,2%
Як повідомлялося, ЄС хоче подвоїти митний тариф на імпорт сталі до 50%.
Також Угорщина і Словаччина заявляють, що хочуть "кращого захисту фермерів" від українського імпорту.