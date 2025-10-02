13 октября Совет ЕС должен принять решение о пересмотре тарифных квот, установленных для отдельных товарных линий агроэкспорта Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила народный депутат, председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа во время третьего ежегодного экспортного форума "Украинский экспорт: сквозь тернии в ЕС", соорганизатором которого выступает "Европейская правда".

"Новые квоты, которые будут установлены по 21 из 34 экспортных позиций (по которым действует квотирование. – Ред.) будут превышать максимальные объемы экспорта, которые Украина имела за время действия автономных торговых преференций", – сообщила она.

По словам депутата, вопрос пересмотра квот будет рассматриваться 13 октября на заседании Совета ЕС. "И, как ожидается, это решение вступит в силу через 15 дней после принятия", – добавила Пидласа.

О готовности ЕС к такому пересмотру заявил и заместитель главы представительства ЕС в Украине Гедиминас Навицкас, который отметил, что это не он обнародовал дату принятия решения. "Планируется новое соглашение о дополнительных квотах – и это является признаком более преференциального отношения к Украине", – подтвердил он.

В правительстве ранее уже сообщали о намерении установить повышенные размеры квот. Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с ЕС, которое согласовали в конце июня 2025 года.

Речь идет о так называемых "нулевых тарифных квотах", то есть об объемах импорта из Украины чувствительных товаров, для которых будет действовать нулевая пошлина, то есть условия свободной торговли. После их превышения экспорт остается разрешенным, но действуют общие тарифы, как и для других государств.

Тарас Качка детализировал, что для ряда видов продукции размер квот увеличится от показателей 2021 года следующим образом: