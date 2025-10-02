Укр Рус Eng

Совет ЕС 13 октября изменит квоты для украинского экспорта – Пидласа

Новости — Четверг, 2 октября 2025, 16:52 — Юрий Панченко, Олег Павлюк

13 октября Совет ЕС должен принять решение о пересмотре тарифных квот, установленных для отдельных товарных линий агроэкспорта Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила народный депутат, председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа во время третьего ежегодного экспортного форума "Украинский экспорт: сквозь тернии в ЕС", соорганизатором которого выступает "Европейская правда".

"Новые квоты, которые будут установлены по 21 из 34 экспортных позиций (по которым действует квотирование. – Ред.) будут превышать максимальные объемы экспорта, которые Украина имела за время действия автономных торговых преференций", – сообщила она.

По словам депутата, вопрос пересмотра квот будет рассматриваться 13 октября на заседании Совета ЕС. "И, как ожидается, это решение вступит в силу через 15 дней после принятия", – добавила Пидласа.

О готовности ЕС к такому пересмотру заявил и заместитель главы представительства ЕС в Украине Гедиминас Навицкас, который отметил, что это не он обнародовал дату принятия решения. "Планируется новое соглашение о дополнительных квотах – и это является признаком более преференциального отношения к Украине", – подтвердил он.

В правительстве ранее уже сообщали о намерении установить повышенные размеры квот. Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с ЕС, которое согласовали в конце июня 2025 года.

Речь идет о так называемых "нулевых тарифных квотах", то есть об объемах импорта из Украины чувствительных товаров, для которых будет действовать нулевая пошлина, то есть условия свободной торговли. После их превышения экспорт остается разрешенным, но действуют общие тарифы, как и для других государств.

Тарас Качка детализировал, что для ряда видов продукции размер квот увеличится от показателей 2021 года следующим образом:

Товарная позиция Рост квоты на
мёд583,3%
сахар500%
обработанный крахмал500%
ячменная сечка и крупа;
зерновые, обработанные иным образом		435,8%
отруби, лузга и остатки386%
сухое молоко308%
яйца300%
солод250%
обработанные томаты250%
переработанные сахарные продукты250%
крахмалы244%
сливочное масло233,3%
овёс192,5%
кукуруза153%
молоко, сливки, сгущенное молоко150%
чеснок150%
другие сахара150%
сок яблочный150%
продукты из обработанного сливочного масла150%
сахарная кукуруза150%
маннитол-сорбитол150%
переработанные зерновые продукты150%
сахарные сиропы135%
мясо птицы133,3%
пшеница130%
этанол125%
ячмень122,2%
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Торговля
Реклама: