Орбан сказав Туску, на чиєму він боці у війні Росії проти України

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан сказав, що перебуває "на боці Угорщини" в російсько-українській війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Орбан написав поста у відповідь на критику з боку премʼєра Польщі Дональда Туска, який нагадав, що це Росія напала на Україну, і закликав главу угорського уряду визначитись, на чиєму він боці.

"Росія перебуває у стані війни. Україна перебуває у стані війни. Угорщина – ні. Я розумію, що ви твердо стоїте на боці України. Будь ласка, зрозумійте, що ми твердо стоїмо на боці Угорщини", – написав Орбан.

Він додав, що для Угорщини головне питання полягає у тому, "як ми можемо закінчити війну, врятувати десятки тисяч життів і забезпечити безпеку угорців".

"Ви прагнете виграти війну, яку вважаєте своєю. Я хочу забезпечити перемогу миру", – підсумував угорський премʼєр.

За даними ЗМІ, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час неформального саміту лідерів ЄС у Данії жорстко розкритикував Орбана за те, що той зриває важливі дискусії.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга натякнув, що Угорщина може вийти з низки міжнародних організацій, якщо їй так не подобається бути в них разом з Україною.