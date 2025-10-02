Орбан сказал Туску, на чьей он стороне в войне России против Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что находится "на стороне Венгрии" в российско-украинской войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Орбан написал пост в ответ на критику со стороны премьера Польши Дональда Туска, который напомнил, что это Россия напала на Украину, и призвал главу венгерского правительства определиться, на чьей он стороне.

"Россия находится в состоянии войны. Украина находится в состоянии войны. Венгрия – нет. Я понимаю, что вы твердо стоите на стороне Украины. Пожалуйста, поймите, что мы твердо стоим на стороне Венгрии", – написал Орбан.

Он добавил, что для Венгрии главный вопрос заключается в том, "как мы можем закончить войну, спасти десятки тысяч жизней и обеспечить безопасность венгров".

"Вы хотите выиграть войну, которую считаете своей. Я хочу обеспечить победу мира", – подытожил венгерский премьер.

По данным СМИ, канцлер Германии Фридрих Мерц во время неформального саммита лидеров ЕС в Дании жестко раскритиковал Орбана за то, что тот срывает важные дискуссии.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига намекнул, что Венгрия может выйти из ряда международных организаций, если ей так не нравится быть в них вместе с Украиной.