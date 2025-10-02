Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в "репарационных займах" для Украины

Венгрия не поддерживает идею предоставления Украине "репарационных займов" на основе средств, полученных от замороженных активов России.

Об этом, как передаёт "Европейская правда", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по завершении второго дня переговоров европейских лидеров в Копенгагене 2 октября.

Орбан выступил против идеи предоставления Украине займов на базе российских замороженных активов.

"Мы получили очень познавательную презентацию от имени премьер-министра Бельгии. Она не была обнадёживающей: нет, нет, нет", – рассказал Орбан детали разговора лидеров стран ЕС за закрытыми дверями.

Он подчеркнул, что главный вопрос заключается в том, "чьи деньги" будут передаваться Украине.

"Если это деньги кого-то другого, Венгрия никогда их не коснётся. Мы не воры. Эти деньги не наши", – заявил Виктор Орбан.

Как сообщала "Европейская правда", канцлер Германии Фридрих Мерц выразил ожидание, что решение об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине будет принято уже в этом месяце.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что идея с так называемым "репарационным займом" Украине с использованием российских активов в Европе по своей сути не противоречит международному праву.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании, если ЕС конфискует ее активы.

В то же время, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что предоставление "репарационного займа" Украине на базе замороженных активов России является чувствительным вопросом, который вызывает колебания у многих стран-членов ЕС.