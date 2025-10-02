ЗМІ: склад нового уряду Франції мають оголосити в найближчі дні

Французький президент Емманюель Макрон, як очікується, оголосить склад нового уряду цими вихідними – 4-5 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство AFP з посиланням на джерела.

За інформацією джерел AFP у парламенті та виконавчій владі Франції, новий склад уряду буде оголошено в суботу вранці або, найпізніше, в неділю ввечері.

До уряду на чолі з 39-річним Себастьєном Лекорню, колишнім міністром оборони, увійдуть 20-25 міністрів, ідеться в матеріалі. Це відображає прагнення нового премʼєра до скорочення державних витрат на тлі значного дефіциту бюджету.

Очікується, що більшість міністрів збережуть свої посади. За даними AFP, це стосується зокрема міністра закордонних справ Жана-Ноеля Барро, міністра внутрішніх справ Бруно Ретайо і міністра юстиції Жеральда Дарманена.

Відкритим залишається питання, хто очолить Міністерство оборони Франції після призначення Лекорню премʼєром. Одна з кандидаток – Катрін Вотрен, яка нині обіймає посаду міністра праці та охорони здоровʼя.

Нагадаємо, Себастьєн Лекорню був призначений премʼєром Франції 9 вересня після того, як його попередника Франсуа Байру усунули через радикальний план економії коштів на суму 44 млрд євро для зменшення боргу Франції.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

