СМИ: состав нового правительства Франции должны объявить в ближайшие дни

Французский президент Эмманюэль Макрон, как ожидается, объявит состав нового правительства в эти выходные – 4-5 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

По информации источников AFP в парламенте и исполнительной власти Франции, новый состав правительства будет объявлен в субботу утром или, самое позднее, в воскресенье вечером.

В правительство во главе с 39-летним Себастьеном Лекорню, бывшим министром обороны, войдут 20-25 министров, говорится в материале. Это отражает стремление нового премьера к сокращению государственных расходов на фоне значительного дефицита бюджета.

Ожидается, что большинство министров сохранят свои посты. По данным AFP, это касается, в частности, министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, министра внутренних дел Бруно Ретайо и министра юстиции Жеральда Дарманена.

Открытым остается вопрос, кто возглавит Министерство обороны Франции после назначения Лекорню премьером. Одна из кандидаток – Катрин Вотрен, которая в настоящее время занимает пост министра труда и здравоохранения.

Напомним, Себастьен Лекорню был назначен премьером Франции 9 сентября после того, как его предшественник Франсуа Байру был отстранен из-за радикального плана экономии средств на сумму 44 млрд евро для уменьшения долга Франции.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

