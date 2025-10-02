Стало відомо, який іноземний лідер подарував Санду найдорожчий подарунок

З липня по вересень 2025 року президентка Молдови Мая Санду отримала протокольних подарунків на суму 57 тисяч леїв (3410 доларів).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ziarul de Gardă.

Про подарунки, які отримала Санду протягом третього кварталу 2025 року, стало відомо зі звіту молдовського уряду.

Найдорожчим подарунком виявилась ручка-ролер, покрита золотом, яку президентці Молдови подарував Емманюель Макрон під час візиту до Кишинева з нагоди Дня незалежності. Її вартість оцінюється у 9950 леїв.

Також Макрон подарував Санду порцелянову цукерницю, прикрашену гілочками та квітами, покритими тонким золотом на блакитному тлі. Вартість цьоо подарунка – 5640 леїв.

Серед інших коштовних подарунків молдовської президентки – бронзовий барельєф від Папи Римського Лева XIV (7850 леїв), тарілка з венеційського скла ручної роботи від голови Сенату Італії Іньяціо Ла Русси (6150 леїв), а також декоративна порцелянова фігурка у вигляді білого лелеки від Анджея Дуди (4850 леїв).

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп передав у подарунок самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку запонки, на яких зображений Білий дім.

Також Трамп надіслав особливий подарунок на день інавгурації нового президента Польщі Кароля Навроцького.