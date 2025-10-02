Стало известно, какой иностранный лидер подарил Санду самый дорогой подарок

С июля по сентябрь 2025 года президент Молдовы Мая Санду получила протокольных подарков на сумму 57 тысяч леев (3410 долларов).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ziarul de Gardă.

О подарках, которые получила Санду в течение третьего квартала 2025 года, стало известно из отчета молдавского правительства.

Самым дорогим подарком оказалась ручка-роллер, покрытая золотом, которую президенту Молдовы подарил Эммануэль Макрон во время визита в Кишинев по случаю Дня независимости. Ее стоимость оценивается в 9950 леев.

Также Макрон подарил Санду фарфоровую конфетницу, украшенную веточками и цветами, покрытыми тонким золотом на голубом фоне. Стоимость этого подарка – 5640 леев.

Среди других ценных подарков молдавской президентки – бронзовый барельеф от Папы Римского Льва XIV (7850 леев), тарелка из венецианского стекла ручной работы от председателя Сената Италии Иньяцио Ла Русси (6150 леев), а также декоративная фарфоровая фигурка в виде белого аиста от Анджея Дуды (4850 леев).

