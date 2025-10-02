Литва продлила ограничения в воздушном пространстве у Беларуси до декабря

Литва продлила закрытие части своего воздушного пространства вдоль границы с Беларусью, введенное сначала перед российско-белорусскими военными учениями "Запад", до 1 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству BNS сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Воздушное пространство на границе Литвы с Беларусью, о котором идет речь, было закрыто 12 августа, и изначально планировалось, что ограничения продлятся до октября.

"Зона ограниченного полета вдоль границы с Беларусью была продлена до 1 декабря", – сообщили Вооруженные силы Литвы.

Как пояснила литовский министр обороны Довиле Шакалиене, срок закрытия решили продлить, ссылаясь на соображения безопасности и необходимость принятия нового законодательства для регулирования военных операций.

"Мы будем держать определенную часть нашего воздушного пространства закрытой, пока не будем готовы со всеми практическими деталями, а затем сможем закрывать его очень точно и аккуратно там, где это необходимо, когда это необходимо, возможно, на очень короткий период", – сказала она.

На прошлой неделе парламент Литвы принял поправки, которые позволяют военным быстрее сбивать дроны, представляющие угрозу для национального воздушного пространства.

Заместитель литовского министра обороны Томас Годляускас сказал, что Литва имеет канал связи с Беларусью, через который получает предупреждения о вторжении беспилотников.