Соратника молдовського олігарха-втікача Плахотнюка затримали на кордоні з Україною

Молдовські прикордонники ввечерв в четвер затримали Константина Цуцу – колишнього депутата і соратника олігарха-втікача Влада Плахотнюка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Прикордонної поліції Молдови.

Правоохоронці повідомили, що Цуцу затримали, "діючи на підставі оперативної інформації", на прикордонному переході Вулкенешть, коли той рухався в напрямку з України.

"Наразі його доставляють до ізолятора в Кишиневі", – ідеться в повідомленні.

У Молдові Костянтин Цуцу проходить у справах про шахрайство, торгівлю впливом, незаконне збагачення та неправдиві декларації. Його затримали 22 липня в Греції разом з олігархом-утікачем Владом Плахотнюком.

У вересні Цуцу звільнили з-під варти у Греції, після чого він утік – за непідтвердженими повідомленнями, в невизнане Придністровʼя через Україну. Молдова оголосила його в розшук.

Тим часом молдовського олігарха Влада Плахотнюка 25 вересня екстрадували з Греції до Кишинева, де помістили під попередній арешт на 30 діб.