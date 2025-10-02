Соратника молдавского олигарха-беглеца Плахотнюка задержали на границе с Украиной

Молдавские пограничники вечером в четверг задержали Константина Цуцу – бывшего депутата и соратника беглого олигарха Влада Плахотнюка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Пограничной полиции Молдовы.

Правоохранители сообщили, что Цуцу задержали, "действуя на основании оперативной информации", на пограничном переходе Вулкенешть, когда тот двигался в направлении из Украины.

"Сейчас его доставляют в изолятор в Кишиневе", – говорится в сообщении.

В Молдове Константин Цуцу проходит по делам о мошенничестве, торговле влиянием, незаконном обогащении и ложных декларациях. Его задержали 22 июля в Греции вместе с олигархом-беглецом Владом Плахотнюком.

В сентябре Цуцу освободили из-под стражи в Греции, после чего он сбежал – по неподтвержденным сообщениям, в непризнанное Приднестровье через Украину. Молдова объявила его в розыск.

Тем временем молдавского олигарха Влада Плахотнюка 25 сентября экстрадировали из Греции в Кишинев, где поместили под предварительный арест на 30 суток.