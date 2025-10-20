У Флориді знайшли мисливську вежу з видом на трап літака Трампа

Секретна служба США виявила поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч мисливську вежу, з якої відкривався прямий огляд на місце виходу американського президента Дональда Трампа з літака Air Force One.

Про це пише NBC News, передає "Європейська правда".

Речник секретної служби Ентоні Гугліелмі заявив, що після виявлення підозрілої мисливської вежі поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч, Федеральне бюро розслідувань зараз проводить розслідування цього.

"Секретна служба США тісно співпрацює з ФБР та нашими партнерами з правоохоронних органів в окрузі Палм-Біч. Під час попередніх підготовчих заходів з безпеки перед прибуттям до Палм-Біч, до яких входило використання технологій та комплексні фізичні обшуки, наші команди виявили предмети, що представляють інтерес, поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч", – сказав він.

Він додав, що "це не вплинуло на будь-які пересування, і на місці не було ніяких осіб, які були б причетні до цього".

Посадовець обізнаний з розслідуванням, сказав, що місце знахідки знаходиться через дорогу від частини аеропорту, де часто паркуються приватні літаки, зокрема й приватний літак Трампа.

Він зазначив, що Air Force One зазвичай не паркується в цій зоні, але буде там паркуватися через нещодавні будівельні роботи і використовував цю зону в минулому.

Нагадаємо, наприкінці вересня суд присяжних у Флориді визнав винним за всіма пунктами звинувачування 59-річного Раяна Раута, якому інкримінували замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа у вересні 2024 року.

Раута заарештували 15 вересня 2024 року неподалік від поля для гольфу у Вест-Палм-Біч, де перебував Трамп. Це було другою спробою замаху на тодішнього кандидата у президенти.

Під час розгляду справи у суді Форт-Пірса, який тривав менш як два тижні, обвинувачення викликало 38 свідків і намагалось довести, що Раут ретельно планував замах на Трампа.