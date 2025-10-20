Во Флориде нашли охотничью башню с видом на трап самолета Трампа

Секретная служба США обнаружила вблизи международного аэропорта Палм-Бич охотничью башню, с которой открывался прямой обзор на место выхода американского президента Дональда Трампа из самолета Air Force One.

Об этом пишет NBC News, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь секретной службы Энтони Гуглиелми заявил, что после обнаружения подозрительной охотничьей башни вблизи международного аэропорта Палм-Бич, Федеральное бюро расследований сейчас проводит расследование этого.

"Секретная служба США тесно сотрудничает с ФБР и нашими партнерами из правоохранительных органов в округе Палм-Бич. Во время предварительных подготовительных мероприятий по безопасности перед прибытием в Палм-Бич, которые включали использование технологий и комплексные физические обыски, наши команды обнаружили предметы, представляющие интерес, вблизи международного аэропорта Палм-Бич", – сказал он.

Он добавил, что "это не повлияло на какие-либо передвижения, и на месте не было никаких лиц, которые были бы причастны к этому".

Чиновник, знакомый с расследованием, сказал, что место находки находится через дорогу от части аэропорта, где часто паркуются частные самолеты, в том числе и частный самолет Трампа.

Он отметил, что Air Force One обычно не паркуется в этой зоне, но будет там парковаться из-за недавних строительных работ и использовал эту зону в прошлом.

Напомним, в конце сентября суд присяжных во Флориде признал виновным по всем пунктам обвинения 59-летнего Райана Раута, которому инкриминировали покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа в сентябре 2024 года.

Раута арестовали 15 сентября 2024 года недалеко от поля для гольфа в Вест-Палм-Бич, где находился Трамп. Это была вторая попытка покушения на тогдашнего кандидата в президенты.

Во время рассмотрения дела в суде Форт-Пирса, которое длилось менее двух недель, обвинение вызвало 38 свидетелей и пыталось доказать, что Раут тщательно планировал покушение на Трампа.