ЗМІ: Британія розглядає скасування плати за візи для "найкращих мізків світу"

Прем’єр Британії Кір Стармер нібито розмірковує над скасуванням частини візових зборів для талановитих фахівців – у спробі привабити до Британії наукові таланти на тлі жорсткої антиімміграційної політики адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

В офісі британського прем’єра нібито працюють над ідеями щодо приваблення в країну найкращих наукових талантів світу – академіків і фахівців з цифрових технологій – у сподіванні підсилити економічне зростання і конкурентоспроможність країни.

Серед заходів, які розглядають як стимули – скасування візових зборів для таких кандидатів, повідомили особи, поінформовані про дискусії між офісом прем’єра і Міністерством фінансів.

"Ми говоримо про людей, які навчалися в одному з топ-5 університетів світу, або здобули престижні премії. Ми обговорюємо ідею повного скасування візового збору", – сказав анонімний посадовець-співрозмовник видання.

Як зазначають, такі реформи почали обговорюватися ще до анонсу адміністрації Трампа про візовий збір у розмірі 100 тисяч доларів на нові візи H-1B, на які часто подаються іноземці, що приїздять працювати в американських технологічних компаніях-гігантах. Проте, як зазначає один зі співрозмовників, ці нововведення у США стали "додатковим вітром у вітрила".

Зараз у Британії візовий збір для осіб, які претендують на неї за критерієм таланту, становить 766 фунтів стерлінгів (більше тисячі доларів) – як для самого заявника, так і кожного члена родини, з якими він планує разом переїхати до Об'єднаного Королівства.

Ідею поки не починали обговорювати з МВС – ключовим відомством, відповідальним за міграційні питання, для якого зараз викликом номер один є скорочення імміграції.

Один зі співрозмовників зазначив, що ці плани "не свідчать про розмивання нашої рішучості скорочувати міграцію, а про те, щоб залучити у Британію найяскравіших і найкращих".

Нагадаємо, в середині вересня десятки тисяч людей вийшли на антиімміграційний марш і контрпротест у Лондоні.

Нещодавно Британія вислала до Франції першого мігранта за угодою між країнами про повернення шукачів притулку, що набула чинності у серпні.