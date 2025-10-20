МВД Болгарии обвинило агентов РФ в сотрудничестве с контрабандистами мигрантов

Министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов заявил, что российские шпионы дают мигрантам советы, как избежать депортации из Великобритании и других европейских стран.

Его слова цитирует The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Глава МВД Болгарии заявил, что режим главы Кремля Владимира Путина и ультралевые группировки сотрудничают с контрабандистами людьми, чтобы "заполонить Европу мигрантами".

Как отмечается, Болгария примет участие в саммите, организованном премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне в среду, 22 октября, во время которого они обсудят более тесное сотрудничество в борьбе с нелегальной иммиграцией через западные Балканы.

Митов заявил, что некоторые неправительственные организации "возможно, бессознательно" помогают России и контрабандистам людьми своей деятельностью.

"Это неомарксистские группировки, которые пытаются оправдать свои действия философскими или идеологическими конструкциями. По сути, давайте примем всех бедных людей мира и позволим им поселиться здесь, обеспечим им абсолютную свободу передвижения, отсутствие границ и так далее, и так далее", – сказал он.

Он подчеркнул, что таким образом на территорию ЕС попадают "радикализированные лица", которые "создают проблемы с безопасностью".

Он обвинил организацию No Name Kitchen, которая работает "в защиту свободы передвижения" на миграционных маршрутах Балкан, Средиземноморья и Сахеля, а также благотворительную организацию Mission Wings, базирующуюся в Болгарии и занимающуюся преимущественно защитой детей.

Обе организации отрицают любые обвинения в том, что они помогают контрабандистам.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что нелегальная миграция в Европу и за ее пределы стимулируется "не только организованными преступными группировками, стремящимися получить прибыль, но и враждебными государственными субъектами, стремящимися дестабилизировать Европу".

"Эта угроза является реальной, растущей и очень серьезной, и я четко дала понять, что нам нужно расширить и усилить международное сотрудничество, чтобы совместно бороться с ней. Поэтому мы продолжим поддерживать Болгарию и других наших союзников по НАТО в обеспечении безопасности внешних границ Европы и борьбе со всеми видами угроз, которые мы испытываем от режима Путина", – подчеркнула Купер.

Стоит отметить, что премьер Великобритании размышляет над отменой части визовых сборов для талантливых специалистов – в попытке привлечь в Великобританию научные таланты на фоне жесткой антииммиграционной политики администрации Трампа.

Напомним, в середине сентября десятки тысяч людей вышли на антииммиграционный марш и контрпротест в Лондоне.

Недавно Великобритания выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении просителей убежища, которое вступило в силу в августе.