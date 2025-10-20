Укр Рус Eng

Невідомий дрон порушив роботу аеропорту на Майорці

Новини — Понеділок, 20 жовтня 2025, 13:14 — Христина Бондарєва

Поява невідомого дрона у районі аеропорту Пальма-де-Майорки призвела до призупинення його роботи приблизно на 35 хвилин у неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dario de Mallorca.

Щонайменше шість екіпажів літаків повідомили, що побачили дрон у районі летовища, відомого також як аеропорт де Сон-Сан-Жуан.

Через інцидент довелося перенаправляти рейси до інших аеропортів. Авіанавігаційна служба Enaire підтвердила, що з міркувань безпеки операції були призупинені.

Ситуація тривала, доки рух не відновили. У результаті було перенаправлено вісім рейсів.

Сили безпеки вирушили в район події та після перевірок за допомогою власного безпілотного апарата повідомили, що нічого підозрілого не виявили. 

Інцидент стався у день з дуже інтенсивним повітряним рухом у головному аеропорту Майорки, коли було заплановано 892 посадки та зльоти.

Принаймні кілька рейсів, що прямували на Майорку, перенаправили до Ібіци, Менорки та Барселони.

Пальма-де-Майорка – міжнародний аеропорт, розташований за 8 км на схід від міста Пальма. Це третій за величиною аеропорт Іспанії після Мадрида та Барселони.

Нагадаємо, в останні тижні низка європейських країн, і Норвегія зокрема, повідомляли про прольоти невідомих безпілотників поблизу летовищ та військових обʼєктів.

Аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий ввечері 18 жовтня після повідомлень про невідомі дрони.

Іспанія Авіарейси
