Невідомий дрон порушив роботу аеропорту на Майорці
Поява невідомого дрона у районі аеропорту Пальма-де-Майорки призвела до призупинення його роботи приблизно на 35 хвилин у неділю.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dario de Mallorca.
Щонайменше шість екіпажів літаків повідомили, що побачили дрон у районі летовища, відомого також як аеропорт де Сон-Сан-Жуан.
Через інцидент довелося перенаправляти рейси до інших аеропортів. Авіанавігаційна служба Enaire підтвердила, що з міркувань безпеки операції були призупинені.
Ситуація тривала, доки рух не відновили. У результаті було перенаправлено вісім рейсів.
Сили безпеки вирушили в район події та після перевірок за допомогою власного безпілотного апарата повідомили, що нічого підозрілого не виявили.
Інцидент стався у день з дуже інтенсивним повітряним рухом у головному аеропорту Майорки, коли було заплановано 892 посадки та зльоти.
Принаймні кілька рейсів, що прямували на Майорку, перенаправили до Ібіци, Менорки та Барселони.
Пальма-де-Майорка – міжнародний аеропорт, розташований за 8 км на схід від міста Пальма. Це третій за величиною аеропорт Іспанії після Мадрида та Барселони.
Нагадаємо, в останні тижні низка європейських країн, і Норвегія зокрема, повідомляли про прольоти невідомих безпілотників поблизу летовищ та військових обʼєктів.
Аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий ввечері 18 жовтня після повідомлень про невідомі дрони.