Неизвестный дрон нарушил работу аэропорта на Майорке

Появление неизвестного дрона в районе аэропорта Пальма-де-Майорки привело к приостановке его работы примерно на 35 минут в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dario de Mallorca.

По меньшей мере шесть экипажей самолетов сообщили, что увидели дрон в районе аэропорта, известного также как аэропорт де Сон-Сан-Жуан.

Из-за инцидента пришлось перенаправлять рейсы в другие аэропорты. Авианавигационная служба Enaire подтвердила, что из соображений безопасности операции были приостановлены.

Ситуация продолжалась, пока движение не восстановили. В результате было перенаправлено восемь рейсов.

Силы безопасности отправились в район происшествия и после проверок с помощью собственного беспилотного аппарата сообщили, что ничего подозрительного не обнаружили.

Инцидент произошел в день с очень интенсивным воздушным движением в главном аэропорту Майорки, когда было запланировано 892 посадки и взлеты.

По крайней мере несколько рейсов, направлявшихся на Майорку, перенаправили в Ибицу, Менорку и Барселону.

Пальма-де-Майорка – международный аэропорт, расположенный в 8 км к востоку от города Пальма. Это третий по величине аэропорт Испании после Мадрида и Барселоны.

Напомним, в последние недели ряд европейских стран, в частности Норвегия, сообщали о пролетах неизвестных беспилотников вблизи аэропортов и военных объектов.

Аэропорт Мюнхена был временно закрыт вечером 18 октября после сообщений о неизвестных дронах.