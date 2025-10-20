Неопублікований звіт підтвердив проблеми з безпекою в Луврі, який пограбували напередодні

Попередній звіт Рахункової палати Франції, що має бути опублікований на початку листопада, виявив проблеми з безпекою в Луврі, який пограбували напередодні.

Про це повідомляє France Info, пише "Європейська правда".

У документі зазначається про "значні" та "сталі" затримки у модернізації технічних систем найвідвідуванішого музею у світі.

У секторі Денон, де розмішена галерея Аполлона, місце пограбування, а також знаменита Мона Ліза, у третині залів немає жодної камери спостереження.

У секторі Рішельє три чверті залів узагалі не обладнані системою відеонагляду.

За останні п’ять років у музеї було встановлено лише 138 нових камер. Лише трохи понад третини залів мають принаймні одну камеру, зазначає Рахункова палата, яка також критикує відсутність належної ініціативи з боку керівництва музею.

Попри річний бюджет у 323 мільйони євро, "виділені кошти є мізерними порівняно з реальними потребами", наголошується у звіті.

Там також вказується на "тенденцію використовувати запуск ремонтних робіт як змінну частину бюджетного балансування".

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві - розбиту корону Євгенії та ще один предмет.

У пограбуванні взяли участь четверо людей: двоє були в жовтих жилетах і, ймовірно, маскувались під працівників, ще двоє керували скутерами, на яких зловмисники втекли.

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що винних впіймають і притягнуть до відповідальності.