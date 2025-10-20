Неопубликованный отчет подтвердил проблемы с безопасностью в Лувре, ограбленном накануне

Предварительный отчет Счетной палаты Франции, который должен быть опубликован в начале ноября, выявил проблемы с безопасностью в Лувре, который ограбили накануне.

Об этом сообщает France Info, пишет "Европейская правда".

В документе отмечается о "значительных" и "постоянных" задержках в модернизации технических систем самого посещаемого музея в мире.

В секторе Денон, где размещена галерея Аполлона, место ограбления, а также знаменитая Мона Лиза, в трети залов нет ни одной камеры наблюдения.

В секторе Ришелье три четверти залов вообще не оборудованы системой видеонаблюдения.

За последние пять лет в музее было установлено лишь 138 новых камер. Лишь чуть больше трети залов имеют хотя бы одну камеру, отмечает Счетная палата, которая также критикует отсутствие должной инициативы со стороны руководства музея.

Несмотря на годовой бюджет в 323 млн евро, "выделенные средства являются мизерными по сравнению с реальными потребностями", отмечается в отчете.

Там также указывается на "тенденцию использовать запуск ремонтных работ как переменную часть бюджетной балансировки".

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: разбитую корону Евгении и еще один предмет.

В ограблении участвовали четыре человека: двое были в желтых жилетах и, вероятно, маскировались под работников, еще двое управляли скутерами, на которых злоумышленники скрылись.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что виновных поймают и привлекут к ответственности.