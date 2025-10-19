ЗМІ дізнались, як зловмисникам вдалось пограбувати Лувр
У пограбуванні паризького музею Лувр у неділю вранці брали участь четверо зловмисників, які втекли на скутерах.
Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось видання Le Parisien.
За інформацією Le Parisien, у пограбуванні брали участь четверо зловмисників.
Двоє з них були вдягнені в жовті жилети – імовірно, маскуючись під технічних працівників; саме вони безпосередньо і вкрали коштовності, забравшись до Лувру на підйомнику.
Решта двоє були на скутерах – вони відвезли інших двох зловмисників разом із викраденими коштовностями.
Пограбування Лувру сталось уранці в неділю. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що пограбування здійснили за 7 хвилин.
Після цього музей закрили для відвідувачів.
Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: розбиту корону Євгенії та ще один предмет, який поки не називають.