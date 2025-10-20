Макрон пообіцяв повернути викрадені з Лувру коштовності та покарати винних

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що всі винні у пограбуванні одного із найвідоміших у світі музеї у центрі Парижу – Луврі – будуть притягнуті до відповідальності.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Макрон заявив, що крадіжка, скоєна в Луврі 19 жовтня – є "нападом на спадщину".

"Ми повернемо твори, а винні будуть притягнуті до відповідальності. Для цього робиться все можливе, під керівництвом прокуратури Парижа", – акцентував він.

Також Макрон наголосив, що проєкт "Нове відродження Лувру", який запустять у січні, передбачає посилення заходів безпеки.

"Він забезпечить збереження та захист того, що становить нашу пам'ять і нашу культуру", – додав французький президент.

Як повідомлялось раніше, в пограбуванні взяли участь четверо людей: двоє були в жовтих жилетах і, ймовірно, маскувались під працівників, ще двоє керували скутерами, на яких зловмисники втекли.

Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: розбиту корону Євгенії та ще один предмет, який поки не називають.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що пограбування здійснили за 7 хвилин. Після цього музей закрили для відвідувачів.