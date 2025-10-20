"Альтернатива для Німеччини" пропонує зробити Трампа почесним громадянином

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") запропонувала надати президенту США Дональду Трампу звання почесного громадянина округу Бад-Дюркгайм на південному заході Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Родина Трампа походить із Кальштадта, невеликого виноробного села в федеральній землі Рейнланд-Пфальц, що входить до округу Бад-Дюркгайм. Його дід і бабуся емігрували звідти до Нью-Йорка наприкінці XIX століття.

"Причиною нашої пропозиції в окружній раді є те, що Дональд Трамп приніс мир у конфлікт між Ізраїлем і Газою та домігся звільнення ізраїльських і восьми німецьких заручників", – заявив місцевий лідер "АдН" Томас Штефан у коментарі агентству, зазначивши, що Трамп має родинне коріння в цьому регіоні.

Влада округу підтвердила, що "АдН" справді подала таку пропозицію. Рада розгляне її та ухвалить рішення під час засідання 29 жовтня.

Адміністратор округу від партії ХДС Ганс-Ульріх Іленфельд сказав, що не хоче наперед оцінювати рішення ради, але додав, що не уявляє, як пропозиція "АдН" може отримати більшість голосів.

"Незалежно від того, чи взагалі хтось хотів би бачити Дональда Трампа почесним громадянином, питання про саме звання та критерії його присвоєння має бути ретельно обговорене у відповідних комісіях округу", – наголосив Іленфельд.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у травні запросив Трампа до німецького села, де народився дід президента США.

У червні Мерц вручив Трампу свідоцтво про народження його діда Фредріха, який має німецьке коріння.