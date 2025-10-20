"Альтернатива для Германии" предлагает сделать Трампа почетным гражданином

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") предложила предоставить президенту США Дональду Трампу звание почетного гражданина округа Бад-Дюркхайм на юго-западе Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Семья Трампа происходит из Кальштадта, небольшого винодельческого села в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, входящей в округ Бад-Дюркхайм. Его дед и бабушка эмигрировали оттуда в Нью-Йорк в конце XIX века.

"Причиной нашего предложения в окружном совете является то, что Дональд Трамп принес мир в конфликт между Израилем и Газой и добился освобождения израильских и восьми немецких заложников", – заявил местный лидер "АдГ" Томас Штефан в комментарии агентству, отметив, что Трамп имеет родственные корни в этом регионе.

Власти округа подтвердили, что "АдГ" действительно подала такое предложение. Совет рассмотрит его и примет решение во время заседания 29 октября.

Администратор округа от партии ХДС Ганс-Ульрих Иленфельд сказал, что не хочет заранее оценивать решение совета, но добавил, что не представляет, как предложение "АдГ" может получить большинство голосов.

"Независимо от того, вообще кто-то хотел бы видеть Дональда Трампа почетным гражданином, вопрос о самом звании и критерии его присвоения должен быть тщательно обсужден в соответствующих комиссиях округа", – подчеркнул Иленфельд.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц в мае пригласил Трампа в немецкое село, где родился дед президента США.

В июне Мерц вручил Трампу свидетельство о рождении его деда Фредриха, который имеет немецкие корни.