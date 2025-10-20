СМИ: Рубио и Лавров могут встретиться 23 октября

Госсекретарь США Марко Рубио может встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"На встрече в пятницу американские чиновники сообщили, что Рубио планирует встретиться с Лавровым в следующий четверг", – говорится в сообщении со ссылкой на источник.

Государственный департамент пока не ответил на просьбу о комментарии.

В то же время, место встречи Лаврова и Рубио пока не определено, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Абсолютно нет такого понимания. Это все в процессе рассмотрения находится", – сказал Рябков журналистам в понедельник.

Рябков также рассказал, что война РФ против Украины, двусторонние отношения и экономическая повестка дня могут фигурировать во время предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп 16 октября впервые почти за два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

17 октября президент Владимир Зеленский отправился на встречу в Белый дом, после которой президент США заявил, что Украине и России "надо договариваться" о прекращении войны.

Также Трамп не согласился предоставить ракеты Tomahawk Украине.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Будапеште.