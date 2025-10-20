Мерц не отказывается от своего заявления о мигрантах, которое раскритиковали как расистское

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на своем заявлении о "городском ландшафте" в контексте миграционной политики – несмотря на резкую критику его слов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Во вторник во время визита канцлера в Потсдам журналист спросил Мерца о росте популярности "АдГ". Тот, в частности, ответил, что правительство исправляет прежние ошибки в миграционной политике и достигает прогресса.

"Но, конечно, мы все еще имеем эту проблему в городском ландшафте, и поэтому федеральный министр внутренних дел сейчас работает над тем, чтобы в большом масштабе сделать возможным и осуществить депортации", – сказал он.

Это заявление Мерца раскритиковали как дискриминационное, а иногда даже как расистское. Однако после заседания президиума партии в Берлине он подчеркнул, что не будет отзывать своих слов.

"Наоборот, я еще раз это подчеркну: мы должны что-то в этом изменить, и федеральный министр внутренних дел уже работает над этим, и мы продолжим эту политику", – заявил лидер ХДС.

"Спросите своих детей, своих дочерей, своих друзей и знакомых: все подтвердят, что это – проблема, особенно после наступления темноты. Если спросить своих дочерей, то, вероятно, получишь достаточно четкий и однозначный ответ, что я имел в виду, говоря о "городском ландшафте", – добавил он.

После этого журналистка напомнила о демонстрации, состоявшейся в воскресенье вечером в Берлине: сотни людей вышли на улицы, выступая за многообразие и против расизма.

Мерц ответил, что из-за заседания в ХДС о демонстрации не знал.

"Тот, кто видит это в своей повседневной жизни, понимает, что мое заявление на прошлой неделе было правильным. Кстати, я высказывал это мнение не впервые и не я один его разделяю. Есть много людей, которые говорят и оценивают это так же. А кто считает нужным протестовать против этого – пусть делает это", – сказал он.

В понедельник Мерц также отверг возможность сотрудничества с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" на фоне дискуссий в его родной партии относительно приемлемости такого шага.

Напомним, последние опросы показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей.