Підрив "Північних потоків": прокуратура Польщі не оскаржуватиме рішення не видавати українця

Окружна прокуратура Варшави вирішила не оскаржувати рішення суду, який відмовився видати Німеччині українця Володимира Журавльова, підозрюваного у причетності до підриву газопроводів "Північного потоку".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні прокуратури в Х.

"Окружна прокуратура у Варшаві повідомляє, що після ознайомлення з письмовим обґрунтуванням рішення Окружного суду м. Варшави від 17.10.2025 р. про відмову в передачі Володимира Ж. в рамках європейського ордера на арешт німецькій стороні, прийнято рішення не оскаржувати рішення прокуратури в апеляційному порядку", – йдеться у повідомленні.

Окружний суд у Варшаві відмовився передати українця німецькій стороні, скасував арешт і наказав негайно звільнити.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше схвально прокоментував це рішення, а очільник МЗС Німеччини сказав, Берлін поважає рішення суду в Польщі.

Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якому теж інкримінують причетність до підриву російських газогонів "Північні потоки".

Президент України Володимир Зеленський після перших припущень про "український слід" заявив, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.